Após sofrer derrota para o Palmeiras, o Goiás iniciou a preparação para o duelo contra o Avaí, em casa, e o goleiro Tadeu destacou a importância desta partida no contexto do clube esmeraldino na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O capitão da equipe alviverde admite que é um jogo que vale muito para o Goiás.

O primeiro ponto é que a partida do próximo sábado (13), na Serrinha, vale uma posição direta na tabela de classificação. Com 25 pontos, o Goiás ocupa a 13ª colocação na tabela e será ultrapassado pelo Avaí, 16º colocado, em caso de derrota em casa. As duas equipes ficariam com a mesma pontuação, mas o time catarinense levaria vantagem nos critérios de desempate.

"Tenho certeza que será um jogo muito difícil, pois o Avaí vem nos enxergando como um adversário direto. Vai ser o clima de uma final da Copa do Mundo para os dois lados, pois três pontos vão fazer uma diferença gigantesca na tabela. Para mim, vale mais que os três pontos, vale nossa estabilidade na tabela", destacou Tadeu.

No 1º turno, o Goiás foi derrotado na Ressacada por 3 a 2, após estar perdendo por três gols de diferença. O time esmeraldino tem sofrido muitos gols nos últimos jogos que fez contra Fluminense, São Paulo e Palmeiras e o goleiro Tadeu observou que esse é um ponto a ser melhorado, mas vê essa questão como situações pontuais das partidas.

"Enfrentamos adversários de altíssimo nível que souberam aproveitar as oportunidades que tiveram e nós não conseguimos nos defender da mesma maneira que estávamos nos defendendo em outras partidas", disse o goleiro esmeraldino.