O goleiro Tadeu disse que o Goiás está preparado para o confronto histórico contra o Atlético-GO, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e pronto para uma eventual disputa por pênaltis, embora queira que a classificação seja definida no tempo normal de jogo na Serrinha.

Capitão esmeraldino desde a saída do meia Élvis, Tadeu destacou o caráter histórico que a partida desta quarta-feira (13) carrega consigo, uma vez que será o desfecho do primeiro confronto entre clubes goianos na história da Copa do Brasil.

"É uma decisão, um jogo histórico pra o futebol goiano, então independentemente de fase boa ou ruim, cansaço ou não, quando a bola rolar, tudo isso fica pra fora, pois todos querem ficar marcados no futebol goiano, então acho que tudo vai se igualar, então os pequenos detalhes vão fazer a diferença no resultado”, avaliou Tadeu.

Leia também:

+ Árbitro paulista volta a apitar decisão entre Goiás e Atlético-GO

+ No Goiás, Pedro Raul supera números de sua passagem pelo Atlético-GO

Com o histórico de equilíbrio no confronto, sobretudo no jogo de ida no Estádio Antônio Accioly, com empate sem gols, existe a possibilidade da vaga ser decidida nos pênaltis. Tadeu, que foi uma figura fundamental para a classificação sobre o RB Bragantino em uma longa disputa da marca da cal, espera que não precise chegar a esse ponto contra o Dragão, mas que está bem preparado para isso.

“Estamos preparados para buscar a classificação durante os noventa minutos. Acho que é isso que vamos focar e durante os pênaltis, claro que tem a preparação também e comigo não é diferente. Fico pensando e analisando e preparando o psicológico caso tenha uma decisão”, frisou o goleiro esmeraldino.