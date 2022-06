Esporte Capitão do Vila Nova defende manutenção de treinador Dado Cavalcanti, após cinco jogos, ainda não venceu no comando do time colorado e também vive período de pressão no cargo

O zagueiro e capitão do Vila Nova, Rafael Donato, acredita que uma nova troca no comando técnico do time colorado não é a solução para a melhora de desempenho e conquistas de resultados da equipe na Série B. Após cinco jogos, Dado Cavalcanti ainda não venceu e começa a ficar pressionado pela ausência de vitórias. “Mudar de treinamento não é a solução, o Dado é uma exce...