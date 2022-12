O zagueiro Rafael Donato revelou, em entrevista ao canal Vilanovida, no Youtube, que seu foco em 2023 é ser campeão goiano. O capitão do clube colorado iniciará, no próximo ano, sua quarta temporada pelo Tigre e tentará ajudar o time vilanovense a encerrar com o jejum de 17 anos da equipe sem a conquista do título estadual.

Será o quarto Goianão de Rafael Donato na carreira. Vice-campeão em 2021, o zagueiro também defendeu a equipe nas edições de 2020 e 2022.



“Meu objetivo é ser campeão goiano. Depois de ser campeão estadual a gente pensa em subir para a Série A, mas eu quero ser campeão goiano. Coloquei isso na minha cabeça e falei para o presidente (Hugo Jorge Bravo): ‘Vou ser campeão goiano pelo Vila Nova’. Vou dar a vida para conseguir isso. Não tiro isso da cabeça, quero ser campeão goiano e entrar para história desse clube”, disse Rafael Donato.



O Vila Nova é o clube que o zagueiro mais defendeu ao longo da carreira. Com passagens por equipes como Cruzeiro, Bahia, Joinville e Brasiliense, o capitão do Vila Nova jogou 136 vezes pelo Tigre, marcou 12 gols e conquistou um título, da Série C, em 2020.



Em 2023, Rafael Donato, e os demais companheiros do Vila Nova, serão comandados pelo experiente Claudinei Oliveira. Essa será a terceira passagem do treinador, de 53 anos, pelo futebol goiano - as outras duas foram pelo Goiás, uma em 2014 e outra em 2019.



Rafael Donato contou que o técnico agradou nos primeiros dias à frente do Vila Nova e possui bom trabalho de grupo.



“Ele (Claudinei Oliveira) subiu com o Avaí em uma situação dificílima. O clube com mais de sete meses de salário atrasado, uma loucura e ele ficou lá até o final. Isso mostra que ele tem caráter, porque se é outro treinador, começa a falar mal e vai embora. Ele chegou agora e já mostrou que é de grupo, sorrindo, brincando com todo mundo, não têm vaidade, senta no meio da gente”, comentou Rafael Donato.



O elenco do Vila Nova voltou aos treinos, após folga de Natal, nesta segunda-feira (26). O time colorado segue a preparação para a estreia no Campeonato Goiano. No dia 12 de janeiro, o Tigre encara o Goiânia, no OBA, pela 1ª rodada do Estadual.