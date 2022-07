O Vila Nova venceu o Vasco, por 1 a 0, e voltou a ganhar uma partida após 78 dias para acabar com a sequência de 14 jogos da equipe sem vitória na temporada. O zagueiro Rafael Donato, de cabeça aos 7 minutos do 2º tempo, fez o único gol do triunfo colorado no Estádio Serra Dourada.

A última vitória do Vila Nova na temporada havia sido no dia 6 de maio, pela 6ª rodada da Série B. Na ocasião, o Tigre bateu o Náutico por 2 a 0.

Só na Série B eram 13 jogos sem vitória, a sequência era a pior da história do clube colorado nos pontos corridos da competição nacional. O triunfo no Serra Dourada leva o Vila Nova aos 17 pontos, que segue na lanterna. O Vasco é o terceiro colocado com 35 pontos.

O próximo compromisso do Vila Nova será fora de casa. No Estádio Jorge de Biasi, o Tigre encara o Novorizontino, no sábado (30), a partir das 18h30, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B.

EQUILÍBRIO

Vila Nova e Vasco tiveram um começo de jogo diferente. O time carioca teve mais volume e criou boa chance logo nos primeiros minutos. Após cruzamento de Figueiredo, o meia Nenê pegou de chapa e forçou importante defesa do goleiro Tony para evitar o gol da equipe visitante, que jogou como se estivesse em campo por ter maioria de torcedores no Serra Dourada.

Aos poucos o Vila Nova conseguiu encaixar a marcação e impôs dificuldades para o Vasco criar jogadas. A equipe colorada, porém, mostrou problemas para ter volume ofensivo e demorou a chegar ao gol adversário.

Já no final do primeiro tempo, aos 41 minutos, o Tigre criou a melhor chance dele na etapa inicial. Alex Silva cobrou lateral dentro da área, o zagueiro Rafael Donato se antecipou à marcação, cabeceou com perigo e obrigou o goleiro Thiago Rodrigues a fazer boa defesa.

GOL DO VILA

O segundo tempo começou com panorama similar ao da etapa inicial, mas desta vez o Vila Nova conseguiu atravessar o meio-campo para criar chances. A principal delas, entrou. Aos 7 minutos, Arthur Rezende cruzou bola na área e, novamente, Rafael Donato apareceu livre para cabecear. Desta vez, o goleiro Thiago Rodrigues nada pôde fazer: 1 a 0, Tigre.

Esse foi o décimo gol do zagueiro com a camisa do Vila Nova, em 115 jogos. Rafael Donato é o quinto jogador diferente, que fez um gol para o Tigre nesta Série B - Arthur Rezende, Daniel Amorim, Rubens e Pablo Dyego foram os outros.

ATAQUE CONTRA DEFESA

Após o gol, o Vila Nova recuou no gramado e entregou a bola para o Vasco, que passou a ter mais posse. O time carioca teve dificuldades de passar pela marcação colorada. A equipe goiana passou a atacar por meio de contra-ataques e utilizou a bola parada como outro modo para criar chances.

QUASE A LEI DO EX

No intervalo de três minutos, entre 26 e 29 do 2º tempo, Daniel Amorim quase marcou para o Vila Nova. A primeira ocorreu após cruzamento. O atacante cabeceou na direção do gol, a bola bateu na marcação e saiu pela linha de fundo para escanteio. Na cobrança da bola parada, o ex-vascaíno cabeceou firme novamente, agora para defesa do goleiro Thiago Rodrigues.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 20ª rodada

Jogo: Vila Nova 1x0 Vasco

Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia/GO)

Data: 23/7/2022

Horário: 16h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Júnior/RJ e Daniel Henrique da Silva/DF

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Romário (Sousa) e Arthur Rezende (Matheuzinho); Matheus Souza (Kaio Nunes), Neto Pessoa (Daniel Amorim) e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal.

VASCO: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Léo Matos), Quintero, Danilo Boza e Edimar; Zé Gabriel (Juninho), Andrey Santos, Nenê (Eguinaldo) e Gabriel Pec (Erick); Figueiredo (Palacios) e Raniel. Técnico: Maurício Souza.

Gol: Rafael Donato, aos 7 minutos do 2º tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Zé Gabriel (Vasco), Tony e Romário (Vila Nova)

Público pagante: 11.531

Público total: 11.703

Renda: R$ 607.960,00