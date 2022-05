Em casa, o Atlético-GO foi derrotado pelo Goiás, por 1 a 0, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, apesar do grande volume de jogo que teve ao longo de toda a partida. O volante Marlon Freitas aprovou a postura do Dragão em campo, mas destaca a importância de vencer para evoluir na competição nacional.

Com um jogador a mais em campo desde os 25 minutos do 1º tempo, o Atlético-GO sufocou o Goiás em muitos momentos da partida, mas não foi eficiente e deixou o Estádio Antônio Accioly sem pontuar.

O Dragão teve 77% de posse de bola no jogo e finalizou 33 vezes ao gol, contra apenas seis arremates do lado esmeraldino. Apesar desse número alto de chutes, apenas sete delas acertaram o alvo e causaram algum tipo de incômodo para o goleiro Tadeu.

Marlon Freitas disse que a performance foi boa, mas que o Atlético-GO busca ser eficiente para começar a vencer na Série A. "Quem entende de futebol viu uma equipe muito agressiva, que buscou o gol a todo momento. Mesmo se o Goiás não tivesse feito aquele gol no começo, acho que a proposta deles seria a mesma de jogar por uma bola. O que aconteceu não volta mais, é passado. Agora é bola para frente e pedir para o torcedor continuar apoiando, pois já demonstramos que temos condições de fazer um grande Campeonato Brasileiro", comentou o capitão do Atlético-GO.