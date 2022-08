O zagueiro Rafael Donato foi do inferno ao céu nos Aflitos, mas foi determinante para o Vila Nova vencer o Náutico e deixar a lanterna da Série B. Nesta sexta-feira (19), pela 25ª rodada, o capitão colorado havia feito gol contra em lance bizarro, mas se redimiu no final do 2º tempo, com gol de cabeça que decretou a virada colorada, por 2 a 1. O meia Wagner fez o outro gol do duelo em Recife/PE.

No 120º jogo com a camisa do Vila Nova, Rafael Donato marcou contra pela primeira vez em três temporadas, mas no mesmo duelo anotou seu 11º gol pelo clube colorado. O tento foi o segundo da vitória, de virada, contra o Náutico nesta sexta-feira.

“Hoje no hotel, eu estava comentando com minha esposa (Samantha). É aniversário dela hoje. É uma pessoa que está comigo desde o início da carreira e nunca desistiu de mim mesmo em situações difíceis como vaias da torcida, gol contra, mas minha mentalidade sempre foi forte. Consegui fazer esse gol (de virada, a favor), para que possamos festejar com companheiros e torcida. Estou muito feliz pela nossa união”, dedicou Rafael Donato em entrevista ao Sportv.

A experiência do defensor não foi a única que fez a diferença para o Vila Nova vencer pela 3ª vez nesta Série B e ampliar a série invicta na competição nacional. Contratado com grande expectativa no início do ano, o meia Wagner anotou seu primeiro gol pelo time colorado no duelo contra o Náutico. O experiente jogador disputou o 28º jogo pelo clube em 2022 e fez o gol que antecedeu a virada vilanovense em Recife.

Apesar da vitória colorada, o jogo nos Aflitos foi ruim tecnicamente. O Náutico saiu na frente com um gol contra bizarro do zagueiro e capitão Rafael Donato, em lambança com o goleiro Tony.

O fatídico lance a favor do Timbu ocorreu aos 17 minutos do 1º tempo. Após cruzamento da direita feito por Anilson, o goleiro Tony errou o domínio ao tentar cortar, mas mandou a bola na direção do zagueiro Rafael Donato, que corria na direção contrária, e bateu na bola para empurrar para o fundo das redes.

Esse foi o terceiro gol contra do Vila Nova na temporada. Antes de Rafael Donato, o zagueiro Renato havia feito a favor do Atlético-GO no Goianão (vitória do Dragão por 3 a 2) e o atacante Daniel Amorim anotou contra para o Brusque, no revés de 2 a 0, também nesta Série B.

O zagueiro se redimiu na etapa final ao marcar o gol da virada, que ampliou a sequência invicta do Vila Nova na Série B. O time colorado chegou ao sétimo jogo sem derrota (duas vitórias e cinco empates), deixou a lanterna da competição nacional e empurrou o Timbu para a 20ª colocação do Série B.

O Vila Nova voltou a vencer o Náutico nesta Série B. No 1º turno, o time colorado havia vencido o Timbu no OBA, por 2 a 0.

Esse foi também o primeiro triunfo da equipe goiana como visitante nesta Série B. A partida contra o Náutico foi a 12ª da equipe colorada fora de casa. O time venceu a primeira depois de seis empates e cinco derrotas, O aproveitamento, que era o 2º pior entre os 20 times no início da rodada, agora é o 7º pior com 25%.

Ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com ânimo renovado pela permanência, o Vila Nova volta a campo na quinta-feira (25) da próxima semana. Pela 26ª rodada da Série B, o Tigre retorna ao OBA para encarar o Sampaio Corrêa, a partir das 19 horas.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 25ª rodada

Jogo: Náutico 1x2 Vila Nova

Local: Aflitos (Recife/PE)

Data: 19/8/2022

Horário: 21h30

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Lúcio Beiersdorf Flor

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA/RJ)

NÁUTICO: Bruno; Wellington, Maurício (Bruno Bispo) e João Paulo; Anilson, Victor Ferraz (Luís Felipe), Jobson, Jr. Tavares, Souza (Pedro Vitor) e Jean Carlos; e Jonathas Jesus (Kieza). Técnico: Elano.

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga (Railan); Ralf (Dentinho), Sousa, Arthur Rezende (Jean Martim) e Wagner; Kaio Nunes (Hugo Cabral) e Neto Pessoa (Daniel Amorim). Técnico: Allan Aal.

Gols: Rafael Donato (contra), aos 17 minutos do 1º tempo (Náutico), Wagner, aos 33 minutos (Vila Nova) e Rafael Donato, aos 45 minutos do 2º tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Wellington, Jean Carlos, Victor Ferraz (Náutico)