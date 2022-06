Esporte Carateca de Senador Canedo com síndrome de Down vai para seu primeiro Mundial Raylanne Akira, de 23 anos, tem Síndrome de Down e espera que o caratê se torne, um dia, modalidade paralímpica

A goiana Raylanne Akira Campos Silva vai ganhar o mundo depois de conquistar títulos no caratê, esporte que pratica desde os 5 anos. A lutadora, que tem síndrome de Down e está hoje com 23 anos, se prepara para disputar o Campeonato Mundial IKU (World Championship, em inglês), entre os dias 27 a 30 de outubro, na cidade de Veneza, na Itália. Raylanne Akira, que ...