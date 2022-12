A ausência de Raheem Sterling na partida contra Senegal, segundo jornais da Inglaterra, foi por conta de uma invasão à sua casa. Inicialmente, foi reportado que sua família estava presente, mas a polícia divulgou que não havia ninguém no momento do assalto. Ainda não se sabe se ele voltará para a Copa do Mundo.

"No momento, estamos investigando uma denúncia de roubo. A polícia foi contatada pouco antes das 21h (pouco antes de 0h, de Brasília) do sábado (3), depois que os ocupantes da propriedade chegaram em casa e descobriram que vários itens, incluindo joias e relógios, haviam sido roubados. Inquéritos para estabelecer as circunstâncias estão sendo feitos e a investigação está em andamento. Nenhuma ameaça de violência foi envolvida, pois os itens foram descobertos como roubados retrospectivamente. As investigações sobre as circunstâncias estão em andamento", diz a nota da polícia.

Leia também

- Kane desencanta, Inglaterra vence Senegal e enfrenta a França nas quartas

- Argentina e França veem diferença de empolgação na torcida

No domingo (4), a federação inglesa anunciou apenas que a ausência se deu por "questões familiares", sem explicar quais foram os problemas. Seus companheiros ficaram sabendo do problema horas antes da partida e ele foi liberado para lidar com as questões. O técnico Gareth Southgate disse que "Sterling teria o tempo necessário para resolver".

"Eu realmente não sei [se ele voltará], porque, no momento, é uma situação que ele precisa estar com sua família para lidar. Não quero pressioná-lo com isso. Às vezes, o futebol não é a coisa mais importante e a família vem em primeiro lugar."

Kane, capitão da Inglaterra, também falou sobre o assunto: "Nossos pensamentos estão com ele e sua família. É um assunto privado, mas nunca é fácil ver um de seus colegas de equipe e amigos lidar com algo assim. Teremos que levar isso dia após dia. Tenho certeza que Raheem falará com o técnico e tomará a melhor decisão para ele e sua família. Isso é o mais importante. Enviamos a ele nossos melhores votos e esperamos vê-lo o mais rápido possível".

O próximo jogo da Inglaterra será no próximo sábado (10), contra a França, às 16h.