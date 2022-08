Esporte Casagrande e Bayern de Munique vão enviar álbum e presentes a menino que desenhou álbum da Copa

O ex-jogador e hoje comentarista Walter Casagrande foi mais uma celebridade que entrou em contato com a família do pequeno João Gabriel Nery com o interesse de presentear o garoto, após tomar conhecimento da história do goiano de 8 anos, que desenhou o próprio álbum da Copa.“Oi, senhor João. Aqui é o Casagrande, queria saber se o João (Gabriel) já ganhou o álbum?”, q...