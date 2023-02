O casal Renata Martins e Luan Rafael Ferreira fizeram um chá reveleção no intervalo do jogo entre Vila Nova e Morrinhos, na manhã deste sábado (11), no OBA. Após curtirem com ansiedade o primeiro tempo, que teve um gol do Tigre, os dois souberam que é uma menina, a pequena Isis, que está a caminho.

Na revelação, Luan Rafael chutou uma bola e a quebrou. Por dentro, a cor rosa revelou que será uma menina e se chamará Isis.

Leia também:

+ Vila Nova goleia o Morrinhos e chega à 3ª vitória seguida

+ Tabela completa do Goianão 2023