Esporte Casemiro deve ser titular contra a Coreia do Sul Tite sinaliza com presença de volante do Real Madrid, mesmo com tempo mais curto de descanso após final da Liga dos Campeões

No último treino antes do amistoso contra a Coreia do Sul, Tite promoveu Casemiro à equipe titular da seleção brasileira. O jogador, a princípio, não sairia jogando pela apresentação tardia por causa da final da Liga dos Campeões, mas o técnico contou em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (1º), que abriu uma exceção para o volante. Ele será escalado no lugar de Bru...