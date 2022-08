O Manchester United começa a dar sinais de recuperação no Campeonato Inglês. Neste sábado (27), o time venceu o Southampton por 1 a 0 fora de casa, em partida que marcou a estreia de Casemiro, e emendou a segunda vitória consecutiva, após perder os dois primeiros jogos na competição.

Depois de um primeiro tempo morno, o Manchester United começou o segundo tempo com tudo e marcou o único gol do jogo aos nove minutos com Bruno Fernandes, aproveitando belo passe do compatriota Diogo Dalot. Depois do tento, mesmo com as entradas de Casemiro e Cristiano Ronaldo, o United recuou, mas não sofreu para segurar a vantagem até o fim.

Com a vitória, o United chega a seis pontos e assume, provisoriamente, a sexta posição do Campeonato Inglês. O Southampton, com quatro pontos, é o 13º colocado.

O Manchester United volta a campo na próxima quinta-feira (1). O time comandado por Erik ten Hag visita o Leicester às 16h (de Brasília) pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

O Southampton volta a jogar em casa na próxima rodada. A equipe encara o Chelsea na próxima terça-feira (30), a partir das 15h45 (de Brasília).

Jogo

O primeiro tempo no Estádio St. Mary's não empolgou muito os torcedores. O Manchester United tomou a iniciativa da partida e, no geral, controlou o jogo, com mais posse de bola e finalizações.

No entanto, a melhor chance da primeira etapa foi dos anfitriões. Aos 30 minutos, Adams Armstrong desviou cobrança de escanteio e a bola sobrou com Bella-Kotchap, que dominou, ajeitou, mas bateu por cima do gol.

Mesmo com as poucas chances criadas no primeiro tempo, as equipes voltaram sem alterações para a etapa complementar. No entanto, não demorou para o Manchester United abrir o placar, contando com uma ótima jogada que teve dois portugueses como protagonistas: Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

Aos nove minutos, Elanga carregou a bola pela intermediária e tocou em profundidade na direita para Diogo Dalot. O lateral direito cruzou de primeira para a entrada da área. Lá, Bruno Fernandes chegou batendo - também de primeira - sem deixar a bola cair e acertou o cantinho do goleiro Bazunu.

Depois do gol, os visitantes recuaram bastante, passando a apostar nos contra-ataques para aumentar a vantagem. Aproveitando a situação, o Southampton cresceu no jogo e chegou a ter mais de 80% da posse de bola.

Aos 14 minutos, Che Adams recebeu um passe alto na grande área e tentou dominar de cabeça. A bola escapou e bateu no braço de McTominay duas vezes, causando desespero nos atacantes do Southampton, que reclamaram efusivamente com a arbitragem. Após revisão no VAR, o lance foi considerado normal.

Aos 20 minutos, o Southampton assustou de fato. Adam Armstrong, pela esquerda, cruzou na primeira trave e Aribo cabeceou forte. De Gea espalmou. No rebote, Walker-Peters teve a chance de marcar com o gol praticamente aberto. Também de cabeça, no entanto, ele mandou para fora.

Cristiano Ronaldo entrou aos 22 minutos da segunda etapa, no lugar de Jadon Sancho. Com dois minutos em campo, CR7 recebeu passe na grande área e tentou girar sobre o zagueiro, mas, bem marcado, foi desarmado.

Aos 30 minutos, um susto: Cristiano Ronaldo caiu em campo e pediu atendimento. O técnico Erik ten Hag chegou a chamar Casemiro para entrar em campo no lugar do português, mas CR7 se levantou e continuou em campo.

Quatro minutos depois, pouco depois de colocar o colete de reserva mais uma vez, Casemiro foi novamente chamado pelo treinador. Desta vez, ele entrou no lugar de Elanga, para fazer sua estreia pelo Manchester United, bastante aplaudido pelos torcedores.

Mesmo recuado e vendo os anfitriões dominarem o restante do jogo, o Manchester United não sofreu para segurar a vitória até o apito final.