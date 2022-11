Casemiro se empolgou com o segundo tempo do Brasil na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia nesta quinta-feira (24), no estádio Lusail, pela estreia na Copa do Mundo Catar 2022.

Depois de uma etapa inicial truncada, a seleção abriu a porteira com dois gols de Richarlison e poderia ter ampliado depois das substituições.

"Primeiro tempo um pouco truncado, sabíamos que seria assim. Não podemos tirar mérito da Sérvia, que tem jogadores de qualidade. Um pouco de ansiedade, um pouco de caprichar mais no passe. É normal, Copa do Mundo. Mas segundo tempo espetacular, com controle total, perfeito. Fazia tempo que não tinha um tempo assim, tão perfeito. Valorizamos também quem entrou, meu Deus, um espetáculo. Complicado, cara. Os jogadores que estão em campo jogam muito e quem entra corresponde", disse Casemiro, à Globo.

O Brasil lidera o Grupo G com três pontos e dois gols de saldo, na frente da Suíça que também tem três pontos, mas apenas um gol de saldo. Sérvia e Camarões, que foram derrotados na primeira rodada, completam a chave. A seleção brasileira volta a campo nesta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça.

