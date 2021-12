Esporte Cavani frustra Corinthians e decide ir para o Barcelona, diz site Aos 34 anos, Cavani deve deixar o Manchester United, com quem tem contrato até junho de 2022, por ter perdido espaço na equipe

Um dos nomes mais falados para a janela de janeiro, Cavani decidiu que irá para o Barcelona em 2022. De acordo com o TyC Sports, o uruguaio descartou a oferta formal do Boca Juniors, da Argentina, e prefere defender o clube espanhol. Aos 34 anos, Cavani deve deixar o Manchester United, com quem tem contrato até junho de 2022, por ter perdido espaço na equipe. O obje...