Esporte CBF adota janelas de transferências nacionais em 2022 A partir da próxima temporada os clubes terão duas janelas específicas para inscrever ou vender jogadores para outros clubes brasileiros

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quarta-feira (8) que adotará novas regras para as transferências de jogadores no mercado nacional das séries A e B do Campeonato Brasileiro. A medida é uma adequação da entidade que rege o futebol brasileiro com as normas exigidas pela Fifa. A partir da próxima temporada os clubes terão duas janelas específicas para i...