Esporte CBF afasta árbitro que apitou empate do Goiás com o Fortaleza Afastamento de Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ) ocorreu após reclamação formal do clube cearense, contra decisão da não marcação de um possível pênalti para o Leão do Pici

O árbitro Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ), que apitou o empate por 1 a 1 entre Goiás e Fortaleza, pela 10ª rodada do Brasileirão, foi afastado das escalas dos próximos jogos da Série A para participar de um programa de aperfeiçoamento. A informação foi divulgada pelo jornal O Povo e confirmada pelo POPULAR. A decisão foi formalizada pela Comissão de Arbitragem da CBF, após reclamação do Leão do Pici....