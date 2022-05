A CBF modificou a tabela da Série B e uma das partidas do Vila Nova teve data e horário modificados pela entidade. O jogo em questão será diante do CRB-AL, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, no início de junho. Antes marcado para o dia 10 de junho (sexta-feira), às 20h30, o jogo passou para o sábado (11), às 16h30. Isso porque o CRB-AL teve acúmulo de compromissos na Série B nas últimas rodadas.

Antes, o Vila Nova enfrentará o Grêmio-RS neste domingo (29), às 16 horas, no Estádio Serra Dourada. Depois, sai para encarar o Guarani na quinta-feira (2), em Campinas. Jogo seguinte será contra o Brusque-SC, no dia 7 de junho, em Goiânia, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Entre estes adversários, o CRB mostrou evolução após a chegada de Daniel Paulista, técnico que assumiu o lugar de Marcelo Cabo.

O Vila Nova terá mudanças para receber o Grêmio-RS, na tarde deste domingo (29), no jogo que será disputado no Estádio Serra Dourada. O principal desfalque será o volante e meia Arthur Rezende, suspenso. O atacante Victor Andrade, com luxação no ombro, também deverá ficar ausente, enquanto o lateral esquerdo Willian Formiga, contundido, é dúvida e poderá ser substituído por Bruno Collaço.