Atlético-GO e Goiás abrem as oitavas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (22 de junho), às 19 horas, no Estádio Antonio Accioly. A CBF acatou o pedido da diretoria atleticana e antecipou data e horário do clássico goiano pelo torneio nacional, antes previsto para a quinta-feira (23 de junho), às 21h30.

Os dirigentes do Dragão esperam um grande público no primeiro jogo entre as duas equipes no Bairro de Campinas. A cúpula do clube rubro-negro ainda não definiu valores dos ingressos.

A segunda e decisiva partida não teve alterações pela CBF. O clássico será disputado no dia 13 de julho, às 19 horas, no Estádio da Serrinha. Dessa vez, é a direção do alviverde que também espera casa cheia na Serrinha, onde os dois clubes decidiram o Goianão de 2022 - o Dragão venceu por 3 a 1 e conquistou o título. No Accioly, o time atleticano ganhou de 1 a 0 o primeiro jogo da final. Mas, pela Série A do Brasileiro, o Goiás deu o troco e bateu o time rubro-negro também por 1 a 0.