A CBF alterou o local da partida entre Vila Nova e Vasco, pela 20ª rodada da Série B, para o Estádio Serra Dourada. O duelo seria disputado no OBA e teve mudança confirmada após solicitação feita pela diretoria do clube colorado.

O horário e data da partida não foram alterados, seguem previstos para o dia 23 de julho (sábado), às 16h30. A partida será disputada pela abertura do 2º turno da competição nacional.

Esse será o quarto jogo no Serra Dourada, após reabertura do estádio. Dois deles já foram disputados pelo time colorado: na derrota (2 a 0) para o Fluminense, na partida de volta da Copa do Brasil, e no empate sem gols com o Grêmio, pela Série B.



Além de Vila Nova e Vasco, o Serra Dourada será o palco da partida entre Atlético-GO x Olimpia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no dia 7 de julho. A motivação rubro-negra, porém, foi outra. A ideia era jogar no Accioly, mas por não ter capacidade mínima (20 mil) em confrontos a partir desta fase do torneio continental a mudança foi necessária.

