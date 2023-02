MARCELLO DE VICO (Com Redação O POPULAR)

Folhapress MARCELLO DE VICO (Com Redação O POPULAR)

A CBF aumentou a premiação para a Copa do Brasil de 2023. Em ofício enviado aos clubes e obtido pela reportagem do UOL, a entidade informou os novos valores.

Por estar na Série A, o Goiás é o goiano que receberá maior cota na 1ª fase e, se avançar, na 2ª.

O Grupo 1 é composto pelos times da elite e recebe R$ 1,4 milhão por participação na 1ª fase e, se avançar, R$ 1,7 milhão pela 2ª fase.

Atlético-GO e Vila Nova vão receber R$ 1,25 milhão na 1ª fase. Se se classificarem, a cota que vão receber por participar da 2ª fase será de R$ 1,4 milhão.

A partir da 3ª fase, as cotas são iguais para todos os participantes.

VEJA OS VALORES

- 1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

- 2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

- 3ª fase: R$ 2,1 milhões

- Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

- Quartas de final: R$ 4,3 milhões

- Semifinal: R$ 9 milhões

- Vice-campeão: R$ 30 milhões

- Campeão: R$ 70 milhões

A distribuição dos prêmios acontece de acordo com a divisão que o time atua:

Grupo I - Série A

Grupo II - Série B

Grupo III - Séries C, D e demais times

No total, o campeão pode faturar até R$ 91,8 milhões, caso faça parte do Grupo I e dispute todas as fases.

No ano passado, o Flamengo recebeu um total de R$ 76,8 milhões de premiação na Copa do Brasil.

O prêmio para o vencedor da grande final teve um aumento de R$ 10 milhões -era de R$ 60 milhões no ano passado.

Até 2022, a premiação era organizada via ranking nacional de clubes.

A Copa do Brasil 2023 está prevista para começar no dia 22 de fevereiro. Os doze times que entram apenas na terceira fase são: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu.

