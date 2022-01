Esporte CBF aumenta premiação da Copa do Brasil: veja as cotas dos clubes goianos Atlético-GO, Goiás, Grêmio Anápolis e Vila Nova vão representar o futebol goiano na disputa do torneio nacional em 2022

A Copa do Brasil terá aumento na premiação em comparação com o que foi pago na edição de 2021. Quem vencer o torneio nacional receberá R$ 60 milhões, quatro a mais do que a última edição que teve o Atlético-MG como campeão. O montante final, considerando todas as fases, pode chegar a quase R$ 80 milhões. Quatro clubes goianos estão na disputa em 2022: Atlético-GO, Goiás, Grêm...