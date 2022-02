Esporte CBF confirma Cuiabá como sede da Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo Entidade confirmou que tinha acordo prévio com Mané Garrincha, em Brasília, mas as restrições sanitárias locais ocasionaram a mudança de sede

Depois de uma novela, a CBF confirmou nesta quarta-feira (9) que a Supercopa do Brasil 2022 será na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo entre Atlético-MG e Flamengo será disputado em 20 de fevereiro, às 16h (de Brasília). A própria entidade confirmou que tinha um acordo prévio com o estádio Mané Garrincha, em Brasília, para realização da partida, mas as restrições sanitá...