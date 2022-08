A CBF convidou o pequeno João Gabriel Nery dos Santos e seus familiares para conhecer o museu do futebol e a sede da entidade após a repercussão da história do garoto, que desenhou o próprio álbum da Copa porque a família não tem condições de comprar um. O menino ganhou o primeiro álbum nesta terça-feira (30).

Segundo a mãe de João Gabriel, a dona de casa Marlene Nery Ramos, de 40 anos, o departamento de comunicação da entidade entrou em contato com ela nesta segunda-feira (29). “Convidaram a gente para conhecer o museu e ir à sede da CBF no Rio de Janeiro. Ainda não sabemos a data, como vai ser, mas iremos. É gratificante tudo isso, não tenho ainda noção do tamanho que a história do meu filho se tornou”, contou Marlene Ramos.

Quem está empolgadíssimo para ir ao Rio é o pequeno João Gabriel. Uma das figurinhas que o garoto desenhou no seu álbum foi do técnico Tite. “Eu quero conhecer o Tite, o Neymar. Vai ser legal”, disse o garoto, sempre sorridente. O álbum oficial não tem as figurinhas dos treinadores.

Será a primeira vez que João Gabriel e seus familiares vão viajar de avião. “Só de ônibus. Eu não sei nem sei como deve ser ir de avião para algum lugar. Mas tenho que ir, o João Gabriel fica doente se eu não for com ele”, falou a mãe do garoto, que sempre brinca com o jovem quando ele retorna da escola.

João Gabriel adora cantar, brincar de ser médico, desmontar e montar brinquedos, jogar bola. “Ele não para, é o dia inteiro fazendo algo. Sempre foi um garoto brincalhão, muito ativo, esperto”, salientou a mãe do jovem.