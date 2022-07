A CBF divulgou as datas dos jogos do Atlético-GO contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentarão em duas quartas-feiras, com ida no dia 27 de julho no Serra Dourada e volta no dia 17 de agosto na Neo Química Arena. Os dois jogos serão disputados às 21h30.

Será a segunda vez na história que as equipes duelam no torneio eliminatório. Em 2021, o Dragão eliminou o time paulista, com vitória de 2 a 0 no placar agregado, para avançar às oitavas de final.

Quem passar do confronto vai encarar nas semifinais o vencedor do duelo entre Fortaleza e Fluminense. A premiação para quem avançar às semis é de R$ 8 milhões.

Confiras as informações dos duelos das quartas de final da Copa do Brasil:

Jogos de ida

Dia 27 de julho (quarta-feira)

Atlético-GO x Corinthians - Serra Dourada - 21h30

Flamengo x Athletico-PR - Maracanã - 21h30

Dia 28 de julho (quinta-feira)

São Paulo x América-MG - Morumbi - 20 horas

Fortaleza x Fluminensse - a definir - 20h30

Jogos de volta

Dia 17 de agosto (quarta-feira)

Fluminense x Fortaleza - Maracanã - 20 horas

Corinthians x Atlético-GO - Neo Química Arena - 21h30

Athletico-PR x Flamengo - Arena da Baixada - 21h30

Dia 18 de agosto (quinta-feira)

América-MG x São Paulo - Independência - 21 horas