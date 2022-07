Esporte CBF define datas dos jogos do mata-mata do Anápolis na Série D Contra o Real Noroeste-ES, o Galo da Comarca decide como mandante a vaga às oitavas de final da competição nacional

A CBF divulgou a tabela detalhada da 2ª fase da Série D, que passa a ter duelos eliminatórios após a conclusão da fase de grupos. O Anápolis, único representante do futebol goiano, que segue na disputa, vai encarar o Real Noroeste-ES. O jogo de ida será na casa do time capixaba e o duelo decisivo será disputado em Goiânia, no Estádio Olímpico. A partida de ida será disputada...