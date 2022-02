Esporte CBF define datas dos jogos dos clubes goianos na Copa do Brasil Partidas com representantes do estado vão ocorreram entre os dias 1º e 3 de março

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (2), as datas dos jogos da 1ª fase da Copa do Brasil. O futebol goiano terá quatro representantes no torneio nacional - Atlético-GO, Goiás, Grêmio Anápolis e Vila Nova. As partidas dos clubes do estado vão ocorrer entre os dias 1º e 3 de março. O primeiro time goiano a entrar em campo será o Goiás. O clube esmeraldino inicia sua 30ª part...