A CBF definiu as datas dos jogos do Vila Nova/Universo nas quartas de final do Brasileiro Feminino A3, que valem as vagas às semifinais e vão definir os times que vão subir à Série A2 da competição nacional. A equipe goiana encara o Toledo-PR nos dias 16 e 24 de julho.

A partida de ida será no OBA, neste sábado (16). O duelo será disputado a partir das 15 horas. A decisão de quem avança à semifinal e garante uma vaga na Série A2 será definida no domingo (24), a partir das 15h30, no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo-PR.

Não haverá venda de ingressos para o duelo do OBA. O ingressos podem ser retirados de forma gratuita pela torcida colorada nos seguintes pontos: Loja Nação Colorada, no Empório das Bebidas, no Jardim Bela Vista, e no Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall.

Essa é a primeira participação do Vila Nova/Universo no Brasileiro Feminino A3. Na fase de ida, a equipe colorada superou o rival Atlético-GO (3 a 2 no placar agregado) e repetiu o placar agregado nas oitavas de final para superar o Mixto-MT.