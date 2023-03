A Confederação Brasileira de Futebol divulgou datas e horários dos jogos da 2ª fase da Copa do Brasil. O futebol goiano será representado por Atlético-GO, Goiás e Vila Nova nesta etapa da competição nacional.

O primeiro clube goiano a entrar em campo será o Vila Nova. O time colorado encara o Náutico na próxima quinta-feira (9), às 19 horas, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

O Goiás é outra equipe goiana que terá de fazer as malas para disputar a 2ª fase. O time esmeraldino enfrenta o Águia de Marabá no dia 15 de março (quarta-feira), às 19 horas, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA).

Para fechar a participação goiana na 2ª fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO recebe o Volta Redonda-RJ no dia 16 de março (quinta-feira), às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly.

Nesta 2ª fase, os confrontos serão disputados em regime de jogo único. Em caso de empate, as equipes decidem a vaga à 3ª fase na disputa por pênaltis.

Veja a lista com todos os jogos, datas e horários da 2ª fase da Copa do Brasil:

Terça-feira (7)

Brasil de Pelotas x Ponte Preta - 20h

Quarta-feira (8)

Camboriú-SC x Bahia - 16h

Remo x São Luiz-RS - 20h

Tombense-MG x Retrô-PE - 21h30

Quinta-feira (9)

Náutico x Vila Nova - 19h

Botafogo-SP x São Raimundo-RR - 20h

Santos x Iguatu-CE - 21h30

Terça-feira (14)

Maringá x Marcílio Dias-SC - 19h

Coritiba x Criciúma - 20h

América-MG x Santa Cruz - 21h30

Quarta-feira (15)

Nova Iguaçu-RJ x Nova Mutum-MT - 15h30

Ituano x Ceará - 19h

Águia de Marabá x Goiás - 19h

Botafogo x Brasiliense - 20h

CRB x Operário-MS - 21h30

Ypiranga-RS x RB Bragantino - 21h30

Quinta-feira (16)

CSA x Brusque - 19h

Atlético-GO x Volta Redonda - 19h

Grêmio x Ferroviário-CE - 20h

Vasco x ABC - 21h30