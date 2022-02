Esporte CBF define tabela da Série D; confira os jogos dos goianos Anápolis, Grêmio Anápolis e Iporá vão disputar o torneio nacional em 2022

A CBF divulgou a tabela da Série D do Brasileiro, que terá três representantes do futebol goiano na disputa da competição em 2022. Anápolis, Grêmio Anápolis e Iporá estão no Grupo A5, com Brasiliense, Ceilândia-DF, Costa Rica-MS, Ação-MT e Operário-MT. Os jogos da 1ª rodada ainda terão datas confirmadas, mas serão disputados entre os dias 17 e 18 de abril. O formato da di...