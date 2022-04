A Confederação Brasileira de Futebol desmembrou mais cinco rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro e com as datas definidas houve também alteração no calendário para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino.

Anteriormente marcado para o dia 21 de maio, o jogo da volta entre Goiás e Red Bull Bragantino ficou transferido para o dia 31 de maio, terça-feira, às 21h30.

Veja como fica a sequência esmeraldina nas competições nacionais:

30/4 (sábado) - 18h30 - Goiás x Atlético-MG (Série A)

8/5 (domingo) - 16h - Atlético-GO x Goiás (Série A)

15/5 (domingo) - 19h - Goiás x Santos (Série A)

21/5 (sábado) - 16h30 - Flamengo x Goiás (Série A)

28/5 (sábado) - 16h30 - Goiás x Red Bull Bragantino (Série A)

31/5 (terça) - 21h30 - Red Bull Bragantino x Goiás (Copa do Brasil)