Esporte CBF divulga datas e horários de jogos da Aparecidense na final da Série D Entidade marcou para os dois próximos sábados (6 e 13 de novembro) as partidas entre Aparecidense e Campinense-PB

Dono de melhor campanha nas fases anteriores da Série D 2021, a Aparecidense ganhou o direito de decidir em casa, no Estádio Annibal Batista de Toledo, o título do torneio nacional, com o Campinense-PB. O primeiro jogo será disputado no próximo sábado (6), em Campina Grande-PB, no Estádio Amigão, às 16 horas. A partida de volta será no sábado seguinte (13), às 15 horas, e...