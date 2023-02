A CBF incluiu punições contra racismo no Regulamento Geral de Competições. O documento deve ser publicado nesta terça-feira (14).

A entidade inseriu penas gradativas para casos de discriminação, como multa de R$ 500 mil, perda de mando de campo e, posteriormente, perda de pontos.

A decisão da CBF de inserir no regulamento geral se dá para não haver chance de que os clubes derrubassem o assunto no conselho técnico de cada uma das Séries do Brasileiro.

O Regulamento Geral de Competições é a norma que rege todos os torneios organizados pela CBF, o que inclui a Copa do Brasil e as competições de base.

Leia também:

- CBF envia carta à Fifa contra racismo a brasileiros

- Jogador da França que perdeu pênalti é alvo de racismo