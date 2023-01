A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado neste domingo (8) lamentando a morte de Roberto Dinamite.

"O Roberto Dinamite foi um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Além de entrar para a bela história do Vasco, ele encantou os fãs do futebol em todo o mundo. A CBF se solidariza aos familiares e a todos os fãs do artilheiro", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Cruz-Maltino e jogador com mais jogos pelo clube morreu neste domingo (8). Ele tinha 68 anos e desde o fim de 2021 vinha lutando contra um tumor no intestino. Teve uma piora no quadro e foi internado neste sábado, no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.