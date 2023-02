Nesta quinta-feira (2), a Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino 2023, além do Regulamento Específico da Competição (RGC) e o Plano Geral de Ação (PGA). A primeira rodada começa no dia 24 de fevereiro.

A exemplo do ano passado, a primeira fase do torneio será disputado por 16 equipes, que se enfrentam em turno único;

Ao final das 15 rodadas programadas, as oito melhores equipes avançam para as quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta em modelo mata-mata. A última rodada da primeira fase será realizada entre os dias 9 a 12 de junho;

Mesmo com apenas 16 equipes, ao final da primeira fase quatro equipes serão rebaixadas à divisão A2, série inferior do futebol feminino no Brasil.

"Neste ano, o campeonato contará com uma pausa por conta da realização da Copa do Mundo Feminina Fifa na Austrália e Nova Zelândia 2023. Desta forma, após a fase de Quartas de Final, a competição fará uma pausa com retorno para a disputa das semifinais no dia 26 de agosto. As finais do Brasileiro Feminino A-1 também já contam com data pré-definidas: 10 e 17 de setembro", diz o comunicado da entidade.

Antes da principal competição da categoria, tem a disputa da Supercopa Feminina, que começa já neste sábado. Ao contrário do masculino, onde apenas Palmeiras e Flamengo fizeram a decisão, oito equipes disputam o troféu: Internacional, Athletico, Corinthians, Atlético-MG, Real Brasília, Avaí/Kindermann, Flamengo e Ceará.

Leia também

+ Em 2023 haverá outra Copa do Mundo, a feminina: veja detalhes da competição

+ Debinha, Neymar e Vini Jr. estão entre indicados a melhores jogadores do mundo da Fifa