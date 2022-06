O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado na próxima terça-feira (7), a partir das 15 horas (de Brasília), no auditório que fica na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Nesta etapa da competição nacional, os clubes não ficam separados por potes. Ou seja, existe a possibilidade de confrontos entre qualquer uma das 16 equipes desta fase.

A princípio, as datas programadas para os jogos das oitavas de final são os dias 22 e 23 de junho, para os jogos de ida, e 13 e 14 de julho para as partidas de volta.

Confira os clubes classificados para as oitavas de final:

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Cruzeiro

Fortaleza

Flamengo

Fluminense

Palmeiras

Santos

São Paulo