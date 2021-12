Esporte Ceará anuncia Nino Paraíba e frustra planos do Goiás Nesta próxima temporada, o Vozão disputará Cearense, Copa do Nordeste, Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana

Após estar no planos do Goiás, o lateral direito Nino Paraíba, de 35 anos, acertou sua ida ao Ceará e defenderá o Vozão nas duas próximas temporadas. O clube cearense já anunciou o jgoador como reforço. Nino Paraíba se desligou do Bahia na última segunda-feira (27) e despertou o interesse da diretoria do Goiás. No entanto, o jogador pediu um prazo para "esfriar a cabe...