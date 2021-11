Esporte Ceará vence Fluminense com um a menos desde o 1º tempo e se distancia do Z-4 O time do técnico Tiago Nunes soma 36, a seis de diferença para a temida zona de descenso, enquanto o clube tricolor perdeu a oportunidade de ingressar no G-6

Jogando com um a menos desde o primeiro tempo, o Ceará segurou um 1 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (31), em duelo na Arena Castelão, e pôs fim a um jejum de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O gol do time alvinegro foi marcado pelo meia Vina, aos seis minutos do primeiro tempo, de pênalti. Pouco depois, aos 28, Gabriel Dias recebeu cartão vermel...