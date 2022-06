O Atlético-GO busca se consolidar numa faixa intermediária da Série A do Brasileiro antes do final do 1º turno. O Dragão conviveu com as últimas posições (Z4) antes de dar um giro na competição, conquistando três vitórias em quatro rodadas. Por isso, migrou à uma parte mais alta da tabela e pretende elevar ainda mais a pontuação na partida contra o Ceará, no início da noite deste domingo (26), na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo começa às 18 horas.

(No fim deste texto, veja escalações, arbitragem, onde assistir)

O time atleticano viajou ciente de que o adversário atuará pressionado, pois ainda não venceu como mandante no Brasileirão, além de ter sido derrotado pelo Fortaleza, por 2 a 0, no clássico local disputado no meio de semana pela Copa do Brasil.

O Dragão terá modificações para buscar pelo menos um ponto contra o Vozão, fora. O técnico Jorginho não tem tantas opções assim, mas tem conseguido usar bem as peças disponíveis no elenco. Terá de fazer alterações por causa da suspensão do volante Gabriel Baralhas.

As opções são Edson Fernando (favorito à vaga), Lucas Limas ou deslocar da zaga para o meio o polivalente Edson e escalar na defesa o jovem zagueiro Gabriel Noga. Rickson é outra opção no setor, mas corre por fora.

Leia também:

+ Atlético-GO busca se ajustar à nova maratona na temporada

+ Zagueiro do Atlético-GO quer anular setor ofensivo do Ceará

No ataque, Wellington Rato deve ser confirmado após ter sido substituído no primeiro tempo do clássico com o Goiás - não foi detectada lesão, Rato foi a campo e treinou sem reclamar de dores. O argentino Diego Churin deve voltar ao ataque.

A torcida do Vozão exige a vitória como forma de amenizar a ressaca moral por causa de um revés que elevou a temperatura das cobranças no clube. O Ceará perdeu do principal rival e está sem vencer em casa na Série A. Sob comando do novo treinador, Marquinhos Santos, há a carência de gols nas últimas três partidas: Cuiabá-MT, Atlético-GO e Fortaleza.

O técnico precisa dar resposta rápida, em termos de produtividade e resultados, após assumir o cargo que era ocupado por Dorival Júnior, que aceitou proposta para trocar o Vozão pelo Flamengo.

A dúvida é se o Ceará poderá contar, pelo menos por um tempo, com o goleador colombiano Mendoza - ele fez 16 gols na temporada, mas se contundiu e foi vetado nos últimos jogos.

Alvinegros e rubro-negros têm algumas coincidências. Os dois clubes se ocupam da disputa de três competições: Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana. Os dois se classificaram no torneio internacional e se preparam para disputar vaga às quartas de final no meio de semana: The Strongest (Bolívia) e Olimpia (Paraguai) cruzam os caminhos de Ceará e Atlético-GO, respectivamente, em jogos em que os brasileiros jogam fora de casa na ida.

Na Copa do Brasil, os dois times concorrem por vagas diante dos maiores rivais, mas, para o time atleticano, pelo menos há o consolo de ter empatado sem gols com o Goiás. No Ceará, o revés de 2 a 0 para o Fortaleza ainda não está digerido. Porém, no Brasileiro o Vozão é o clube que conseguiu derrotar o atual líder, o Palmeiras - 3 a 2, na 1ª rodada -, resultado que mostrou a força de uma equipe de ataque rápido e eficiente.

Tudo isso foi colocado na balança pelo Atlético-GO. O Dragão sabe que o peso de jogar como visitante tem variantes favoráveis e contrárias. Dependerá do time goiano saber usá-las na Arena Castelão. Será preciso melhorar o aproveitamento fora de casa - nesta Série A, a primeira e única vitória nessa condição foi sobre o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 0.

A equipe atleticana melhorou o rendimento, em termos de resultados, nas últimas quatro rodadas. Foram três vitórias - sobre Avaí-SC (2 a 1), Fluminense (2 a 0) e Juventude-RS (3 a 1) - e uma derrota - para o Palmeiras (4 a 2).

Nesta sequência, o Dragão não se omitiu e foi incisivo ao atacar. Porém, mostrou momentos de desequilíbrio no primeiro tempo em que não conseguiu dominar o Avaí, saiu perdendo para o Juventude com direito a um pênalti desperdiçado pelo capitão Marlon Freitas e sofreu quatro gols em sete minutos na virada sofrida para o Palmeiras, em São Paulo.

O técnico Jorginho procurou fazer ajustes para que isso não se repita. No clássico em que empatou sem gols com o Goiás, o Atlético-GO não mostrou inspiração para criar jogadas de ataque que resultassem em gols. No sistema defensivo, conseguiu equilibrar as ações numa partida marcada pelo excesso de nervosismo, disposição física, muita marcação e rivalidade.

Jorginho enfrenta ex-clube

Jorginho completou 300 jogos pelo Atlético-GO na vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0. O camisa 10 não esconde a identificação com o Dragão, mas nem sempre permaneceu no clube. Ano passado, por exemplo, atuou pelo Ceará, emprestado pelo Athletico-PR, a outra equipe que defendeu durante a carreira.

No Vozão, Jorginho jogou 38 vezes, marcou quatro gols, mas não se firmou, como também não teve afirmação no Athletico-PR.

O meia voltou ao Dragão no início deste ano, quando o Furacão decidiu cedê-lo ao clube goiano - os dois xarás atleticanos são detentores de 50% dos direitos econômicos sobre o jogador, cada. No retorno, Jorginho conquistou o Goianão e se destacou na 1ª fase da Copa Sul-Americana. Na goleada de 4 a 0 sobre a LDU (Equador), teve participação direta nos quatro gols atleticanos.

Antes de deixar o Atlético-GO em 2020, em desavença com o técnico Vagner Mancini, o último jogo de Jorginho pelo Dragão foi na derrota de 2 a 0 para o Ceará, no Estádio Olímpico. Após o resultado, ele e o zagueiro Gilvan perderam a posição. Jorginho não gostou e, antes da viagem para o Rio, onde o Dragão enfrentou o Fluminense, pediu para deixar o clube. Foi uma decisão polêmica e ele acabou se transferindo para o Athletico-PR.

Além de Jorginho, que ano passado enfrentou duas vezes o Dragão pela Série A - Atlético-GO e Ceará empataram por 0 a 0 e 1 a 1 -, a equipe atleticana tem outro ex-jogador do Vozão: o atacante Airton. Ano passado, ele também passou pelo Ceará, atuando algumas vezes durante a Série A.

No lado contrário, o Ceará tem o lateral Bruno Pacheco, titular no Atlético-GO na temporada 2017, quando teve boas atuações, não renovou contrato com o clube e acabou se transferindo para a Chapecoense.

FICHA TÉCNICA

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Victor Luís); Richard Coelho, Richardson e Rodrigo Lindoso (Fernando Sobral); Vina, Cleber e Lima. Técnico: Marquinhos Santos

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon Menezes e Jefferson; Edson Fernando, Marlon Freitas e Jorginho; Luiz Fernando (Airton), Diego Churin e Wellington Rato. Técnico: Jorginho

Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Data: 26/6/2022 (Domingo)

Horário: 18 horas

Transmissão: Premiere

Árbitro: Douglas Marques das Flores/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli/SP

Arbitro de Vídeo: Wagner Reway/PB