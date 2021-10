Esporte Ceni busca sequência no São Paulo que apenas Diniz teve desde Muricy Diniz participou de 75 jogos, sendo 34 vitórias, 20 derrotas e 21 empates (54% de aproveitamento) no comando do São Paulo. Foi o que mais se sustentou no cargo, após Muricy Ramalho

Rogério Ceni disse que não voltaria a trabalhar como técnico no São Paulo enquanto Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco (2015-2020), fosse presidente do clube, após ter sua primeira passagem no cargo encerrada em apenas sete meses. Já Diego Aguirre, hoje no Internacional, deixou o time tricolor, sob a mesma gestão, com o sentimento de injustiça por ter sido d...