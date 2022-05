Esporte Ceni inova, e São Paulo evita surpresa ao bater Juventude e ir às oitavas Essa foi a primeira vez que Rogério Ceni apostou no esquema tático com três zagueiros no ano

Uma exibição convincente na Arena Barueri garantiu o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Atuando com um esquema com três zagueiros, a equipe de Rogério Ceni dominou o jogo contra o Juventude e saiu de campo com a vitória por 2 a 0, graças aos gols de Arboleda e Igor Vinícius. Essa foi a primeira vez que Rogério Ceni apostou no esquema tático com tr...