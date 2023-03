Jogar em casa possui significado diferente para alguns jogadores que disputaram partidas pelo Campeonato Goiano neste ano. Na atual edição do Goianão, 22 atletas defenderam equipes das cidades que nasceram. Anápolis, Atlético, Goiás, Goiânia, Goianésia, Inhumas, Iporá e Morrinhos tiveram jogadores “de casa” no Estadual.

(Confira no final deste texto detalhes das origens dos jogadores que atuaram no Goianão 2023)

Goiânia e Morrinhos são os times que mais possuem jogadores que nasceram nas respectivas cidades. No clube da capital, nove atletas são goianienses. No time do interior, cinco são morrinhenses.

“A sensação é muito boa de jogar no clube da cidade que nasci. A torcida gosta muito de mim e essa era uma das minhas vontades. Antes de ir para qualquer clube, eu queria jogar pelo Goianésia”, contou o lateral esquerdo Kauã, que nasceu em Goianésia, começou a jogar futebol na cidade do interior goiano e defende o Azulão do Vale com contrato até o final de 2025.

Uma das vantagens de jogar no clube da cidade em que nasceu é estar próximo da família. Kauã, de 19 anos, e o meia Auecione Filho, de 20 anos, do Iporá, são jogadores que moram com os pais.

“É bem melhor dormir em casa (risos). Acaba o treino eu vou pra casa da minha mãe, até brinco com os meninos (companheiros) que em casa tudo é melhor”, contou Auecione Filho, que é filho do ex-jogador Auecione, que atuou em clubes como Goiás, Aparecidense, Palmeiras e Paraná.

Em Goianésia, Kauã mora com a mãe. “A minha mãe é personal trainer, então ela cuida de tudo e pega muito no meu pé. Se eu falto na academia já me pergunta o motivo, me ajuda muito na alimentação e pega no meu pé se eu beber refrigerante. Sem palavras pelo que ela faz por mim”, salientou Kauã.

No Goianão 2023, Auecione marcou dois gols, os primeiros como profissional. “Depois dos gols o pessoal da cidade (Iporá) passou a me conhecer, apareceram alguns meninos pedindo pra tirar fotos. Mas também me cobram para ficar concentrado e marcar mais gols”, comentou o meia, que mora com a mãe e irmãs.

“Jogar na cidade que eu nasci tem o privilégio de curtir a família em casa. No almoço sempre tem aquele macarrão com carne moída, a minha cama, então tem que aproveitar. Na maioria das vezes o jogador precisa rodar, então eu aproveito bastante”, complementou Auecione.

Os jovens começaram suas respectivas carreiras de maneiras parecidas. Auecione e Kauã começaram a jogar futebol em escolinhas da cidade que nasceram, foram gandulas em jogos do Iporá e Goianésia, respectivamente, estrearam profissionalmente pelas equipes que defendem e possuem o sonho de jogar em grandes clubes do País.