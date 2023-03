Competição estadual costuma ser encontro para jogadores de diferentes origens. O Campeonato Goiano teve, até os jogos de ida das quartas de final, representantes de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal. Após 70 jogos, 324 jogadores entraram em campo em pelo menos uma partida do Estadual. Levantamento feito pelo POPULAR identificou que goianos, paulistas e cariocas são maioria na atual ediçã.

(Confira, no fim do texto, a origem de todos os jogadores do Goianão: quantos são de cada estado do País)

O Goianão 2023 não teve em campo jogadores nascidos em cidades de apenas dois estados: Rondônia e Roraima. Os outros estados tiveram ao menos um representante na principal divisão do futebol goiano - Amazonas, Amapá e Piauí tiveram apenas um jogador neste Goianão.

“Eu já passei por vários lugares, fora e no País mesmo. No exterior, você tem a cultura diferente de forma nítida, a filosofia de trabalho, tudo fica bem distante de igualar algo no Brasil. Aqui no Brasil, cada estado tem sua força, e o Campeonato Goiano cresce a cada ano. É um campeonato difícil de disputar por causa dos três times da capital que são fortes nacionalmente. Só por aí você consegue tirar o nível da competição. Hoje, nós da Aparecidense, conseguimos atigir esse reconhecimento nacional”, comentou o atacante paulista Alex Henrique, da Aparecidense, clube que está na Série C do Brasileiro.

Natural de Pitangueiras (SP), Alex Henrique é um exemplo de jogador que rodou o Brasil e jogou fora do país, mas se encontrou mesmo no futebol goiano. “O meu sonho era jogar profissionalmente tendo como consequência atingir voos maiores. Por consequência do destino, vim para cá em 2018. Antes, passei por vários outros lugares, mas foi no futebol goiano que criei uma identificação grande. Hoje, todos no estado sabem que é o Alex Henrique e o meu peso na história da Aparecidense”, citou o jogador, que é o maior artilheiro do Camaleão e integrou o elenco campeão da Série D em 2021.

No Goianão 2023, os goianos estão em maior número - são 64 dos 324 jogadores que atuaram na competição. Na sequência aparecem paulistas (58) e cariocas (35).

“Gosto muito de jogar em Goiás. É um futebol competitivo e sempre fui bem recebido pelos clubes que defendi. A realidade da grande maioria dos jogadores brasileiros é rodar. Você assina um contrato curto, migra muito e é difícil criar raízes”, frisou o lateral esquerdo Raphael Soares, carioca de 31 anos, que jogou o Goianão 2023 pelo Goianésia e também defendeu Aparecidense e Anápolis no futebol do Estado.

O levantamento do POPULAR mostrou que três estados tiveram um jogador na disputa do Goianão 2023: Rian, do Vila Nova, é o único amazonense; Hugo, que atuou pelo Morrinhos, é natural do Amapá; e Thiago Medeiros, volante do Atlético-GO, nasceu no Piauí.

“Eu me sinto lisonjeado de ser o único jogador amazonense que está no Goianão. É uma sensação boa representar meu estado. Por onde eu for, vou representar meu estado. Meus pais e parentes ainda moram lá, tenho relação boa com meu estado”, contou Rian, lateral direito do Vila Nova, que nasceu na cidade de Manacapuru (AM).

Rian é irmão do volante Dudu, que jogou no Vila Nova em duas passagens e foi campeão da Série C na temporada de 2020. Foi o ex-colorado que indiciou Rian para o Tigre. Após testes, o jogador de 19 anos foi aprovado e estreou no profissional neste ano. “Estava programado para eu ir para a minha cidade depois da Copinha, mas adiei por causa da transição para o profissional”, contou Rian, que não viaja para o Amazonas há um ano.

Natural de Campo Maior, no Piauí, o meia Hugo vive situação diferente. Apesar de ser piauiense, o jogador de 28 anos mora desde pequeno em Morrinhos e começou a jogar futebol no time tricolor.

“Do Piauí, ainda mantenho o sotaque, a minha fala é mais arrastada. Como muito cuscuz, é uma comida que virou popular, mas, quando eu era pequeno, lembro que tinha pouco por aqui. Hoje casei, tenho dois filhos e criei raízes em Goiás. Por isso, o Morrinhos é importante para mim. Comecei como gandula, se tornou meu time do coração”, declarou Hugo, que é o tipo de jogador que acerta contratos curtos e atua por mais de um clube na mesma temporada. “Mas sempre volto para o futebol goiano. Aqui, se tornou minha casa”, finalizou o jogador, que possui parentes no Piauí, mas não tem relação sólida com seu estado.

Há aqueles atletas que já jogaram por equipes de outros estados e também fora do Brasil, mas nasceram em Goiás e priorizam o futebol goiano para atuar. É o exemplo do meia Assuério, natural de Pontalina, revelado pelo Goiás e que defende o Goiânia.

“Atuar aqui é ficar próximo de casa. Não vejo o Goianão muito atrás de outros Estaduais, acho que só Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho são melhores, mas temos um campeonato competitivo. O Goianão melhora a cada ano e hoje me vejo jogando mais aqui, é minha preferência”, disse o jogador de 30 anos.