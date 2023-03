Após 70 jogos, o Goianão 2023 teve 181 gols marcados por 90 jogadores diferentes. Alguns se destacaram em um aspecto específico. A dupla Danillo Ribeiro (lateral esquerdo que jogou pelo Morrinhos) e Weverton (meia que atuou pelo Inhumas) foi a que mais marcou gols após cobranças de faltas. O atacante Johnata Carlos, do Crac, é especialista nas cobranças de pênaltis e marcou três vezes a partir da marca da cal. Nicolas, do Goiás, é o artilheiro, e Airton, do Atlético-GO, é o jogador que mais marcou gols de cabeça: três vezes.

(Confira, no fim do texto, detalhes sobre todos os gols marcados no Goianão)

Na bola parada, Danillo Ribeiro, Weverton e Johnata Carlos dizem que dedicação e muitos treinos são os segredos para boas cobranças de faltas e pênaltis.

“Não dá para treinar todos os dias, mas, quando eu treino cobranças de falta, são cerca de 50 tentativas. Demoro cerca de 30 a 40 minutos, mas é preciso muito esforço para ter conquistas assim. Busco esse reconhecimento e vejo meu esforço recompensado no dia a dia”, declarou o lateral esquerdo Danillo Ribeiro, que marcou gols de falta contra o Inhumas (2ª rodada) e o Goianésia (3ª rodada).

Danillo Ribeiro também é líder de assistências do Goianão, com cinco passes para gols, mas já deixou a disputa pois o Morrinhos parou na 1ª fase. Após o Goiano, o jogador acertou com o Patrocinense e está na disputa do Campeonato Mineiro.

Leia também:

+ Veja a origem dos jogadores do Goianão: mistura de sotaques e culturas

Weverton, que jogou o Goianão 2023 pelo Inhumas, marcou gols de falta contra o Goiânia (3ª rodada) e o Atlético-GO (10ª rodada).

“Descobri que o lado esquerdo é melhor, mas isso só depois de muitos treinos. Sempre quando tem falta pela esquerda, tento bater cruzada. É minha especialidade, não gosto muito de cruzar na área. Gosto mesmo é de ver a bola entrando no alvo. Fiz dois, mas quase foram três. Teve uma falta contra o Goiânia que explodiu no travessão”, lamentou Weverton, um dos três acreanos do Goianão e que está em Rio Branco (AC) curtindo alguns dias de descanso com a família antes de acertar com um novo clube.

Nas penalidades, Jhonata Carlos é destaque no Goianão 2023. O atacante do Crac marcou contra Iporá (2ª rodada), Grêmio Anápolis (10ª rodada) e Inhumas (11ª rodada).

“Sempre treinei muito e gosto de bater rasteiro no canto. A bola na meia altura é fácil para o goleiro defender, então procuro dificultar ao máximo a vida do goleiro. Gosto de estudar o goleiro também, ver em qual lado cai mais. Sei que eles me estudam, então tento surpreender para marcar. É fruto de muita dedicação e treino”, frisou o camisa 10 do Crac.