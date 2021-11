Esporte Centenário já foi palco de festa do Flamengo e decepção do Palmeiras As duas equipes fazem, em jogo único, a decisão da Libertadores neste sábado (27), às 17h, em Montevidéu

O Palmeiras decide o título da Libertadores para quebrar uma história ruim no Estádio Centenário. O Flamengo, ao contrário, pode sair campeão no local chamado de "templo do futebol mundial" pela segunda vez. As duas equipes fazem, em jogo único, a decisão do torneio continental neste sábado (27), às 17h, em Montevidéu. O confronto terá transmissão do SBT, na ...