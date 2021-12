Esporte Centro de Excelência do Esporte recebe 3ª edição do Festival Paralímpico Atividade tem mais de 200 crianças e adolescentes inscritos para contato com o paradesporto

O 3º Festival Paralímpico Loterias Caixa será realizado no Centro de Excelência do Esporte neste sábado (4), a partir das 8 horas. O evento é realizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e acontece simultaneamente em 70 municípios, de 25 estados brasileiros. A iniciativa é em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Mais de 200 crianç...