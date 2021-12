Esporte Cerrado desbanca Aseev e fatura 3ª Divisão do Campeonato Goiano Após dois empates, por 2 a 2, título foi decidido nos pênaltis e fica com clube novato de Aparecida de Goiânia

O Cerrado Esporte Clube se sagrou campeão goiano da Terceira Divisão do Campeonato Goiano. A equipe de Aparecida de Goiânia desbancou a Aseev, de Guapó, na disputa por pênaltis, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, na tarde desta sexta-feira (3). Após empatarem novamente pelo placar de 2 a 2, no tempo normal, a disputa pelo título da competição foi para a disput...