Aos 19 anos, o lateral esquerdo Rodrigo Gelado teve que deixar a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior às pressas. O motivo era pra lá de especial. O jogador foi chamado para integrar o elenco profissional do Vila Nova e aproveitou a oportunidade.

Um dos destaques do Vila Nova na temporada, Rodrigo Gelado viu seu bom desempenho ser recompensado com uma renovação contratual. O novo vínculo do lateral com o Tigre é até o fim de 2025.

Rodrigo Gelado ganhou espaço no elenco profissional do Vila Nova após a saída de outra jovem promessa da posição. No início de janeiro, o clube colorado emprestou Jefferson, de 19 anos, para o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Leia também

+ Volante do Vila Nova tem fratura no rosto e vai passar por cirurgia

Com esse movimento, Rodrigo Gelado foi chamado enquanto estava na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e não demorou para conquistar seu espaço entre os titulares.

Após a classificação sobre o Real Noroeste na Copa do Brasil, o técnico Claudinei Oliveira elogiou a consistência de Rodrigo Gelado, que tem sido um jogador importante no time titular do Vila Nova. O treinador colorado teme que o lateral esquerdo não permaneça no clube, devido a sua qualidade. A diretoria do Tigre tem recebido sondagens com interesse no jogador.

“É jovem, mas não tem oscilado. Mesmo quando não vai tão bem, ele é nota 7. Tem nos ajudado bastante”, disse Claudinei Oliveira após a classificação em Águia Branca (ES).

“O Rodrigo Gelado conseguiu suportar bem a oportunidade que ele teve, conseguiu evoluir muito. É um atleta trabalhador e que tem a cabeça boa. Vinha fazendo uma Copinha boa e o departamento de futebol profissional solicitou o jogador para uma situação de emergência. Ele nos deixou durante a Copinha, fez muita falta. Foi uma saída por um ótimo motivo, para uma transição para o profissional. Teve essa oportunidade e agarrou”, disse Olympio Jaime, diretor das categorias de base do Vila Nova e um dos responsáveis pela captação de Rodrigo Gelado.

O dirigente enxerga um grande potencial no lateral, pondera sobre a possibilidade de oscilações naturais de um jogador de 19 anos, mas espera que Rodrigo Gelado possa confirmar as expectativas depositadas sobre ele. “A gente torce muito para que ele mantenha essa regularidade de notas boas que vem tendo. É importante também que a torcida tenha paciência com esses atletas revelados pelo clube”, completou Olympio Jaime.

Rodrigo Gelado estreou no time profissional do Vila Nova no dia 18 de janeiro e, desde então, já disputou 12 partidas, dois terços delas na condição de titular. O jogador marcou um gol.

Nos últimos jogos, Rodrigo Gelado se firmou entre os titulares e fez com que o técnico Claudinei Oliveira optasse por deslocar o experiente Diego Renan para a lateral direita.