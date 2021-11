Esporte Chape x Atlético-GO: jogo é remarcado para o dia 3 de dezembro Partida seria disputada nesta sexta-feira (26), mas a delegação rubro-negra não conseguiu pousar em Chapecó-SC e CBF decidiu remarcar o jogo válido pela 36ª rodada

A CBF confirmou, na manhrã desta sexta-feira (26), o adiamento do jogo que o Atlético-GO disputaria em Chapecó (SC), na Arena Condá, na noite desta sexta-feira (26), contra a Chapecoense. Por causa do mau tempo, o voo que levava a delegação atleticana não pôde aterrissar na cidade catarinense no início da noite de quinta-feira (25). A partida foi adiada para a sexta-fe...