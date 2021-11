Esporte Chapecoense é a primeira rebaixada da Série A do Brasileiro Por mais que a Chapecoense possa atingir os mesmos 36 pontos do Bahia, o número de vitórias impede que a equipe deixe a zona do rebaixamento

A Chapecoense é a primeira rebaixada da atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Santos contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (10), o primeiro time fora do Z-4 passou a ser o Bahia, que não pode ser mais ultrapassado pelos catarinenses. Este é o segundo rebaixamento da história do clube alviverde para a Série B —o primeiro aconte...